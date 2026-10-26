Drame à la décharge de Mbeubeuss : cinq personnes périssent dans un accident

Un tragique accident survenu au niveau du dépotoir d'ordures de Mbeubeuss, dans la banlieue de Dakar, a coûté la vie à cinq personnes.



Les victimes étaient toutes des travailleurs opérant sur ce site de décharge.



Selon la Radio Futurs Médias (RFM), le drame a été causé par un tricycle dédié au transport des ordures, qui a accidentellement coincé les cinq individus sur les lieux.

