Ballon d’Or Caf : Sadio Mané et Salah iront ensemble à Accra

Pour permettre à Sadio Mané et Mohamed Salah de se rendre à Accra pour la remise du trophée du joueur de l’année de la Confédération africaine de football (CAF), le 04 janvier prochain et revenir jouer avec leur club le lendemain contre Everton, Liverpool songe à louer un jet privé pour les ramener aussitôt après la cérémonie.



Nominés dans le trio pour le titre de joueur de l’année de la confédération africaine de football (CAF), Sadio Man et Mohamed Salah seront attendus à Accra pour la remise du trophée, le 04 janvier prochain. Mais le calendrier de la Coupe d’Angleterre semble compromettre ce déplacement.



Pour faire face à cet aléas Jurgen Klopp, selon l’Obs qui cite Liverpool Echos, est prêt à permettre à ses deux joueurs de faire le voyage aller-retour de 7000 miles au Ghana. Seulement, la cérémonie aura lieu à la veille de la réception des Toffees à Anfield, au troisième tour de la coupe d’Angleterre (FA CUP).



Pour permettre aux deux attaquants d’assister au gala et rentrer tôt, le club pourrait mettre à leur disposition les moyens idoines.