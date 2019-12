#BallonDor2019 - Ces "traîtres africains" qui ont trahi Mané: seuls 12 pays d'Afrique sur 44 ont voté pour le Sénégal

Sadio Mané aurait certainement un bien meilleur classement au Ballon d'Or 2019 que la 4e place si tous les pays africains avaient voté pour lui. Seuls douze pays (Algérie, Bénin, Burkina, Djibouti, Gambie, Guinée, Gabon, Niger, RD Congo, Zimbabwé, république centrafricaine, Sénégal) ont jugé que le Sénégalais méritait plus le Ballon d'or que ses concurrents européens et sud-américains. L'Egypte a, de manière compréhensible mis Salah à la première place de son classement et Sadio Mané en deuxième position. Tout le reste du continent a préféré Messi, Cristiano Ronaldo, Van Djik... seuls 12 pays africains sur les 44 qui ont voté ont plébiscité Mané. Le terme traître n'est pas de trop pour qualifier les nations africaines qui ont tourné le dos au fils du continent.