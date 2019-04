Bambey: le Sutsas annonce un mois d'avril turbulent dans le système sanitaire

On va vers des perturbations dans le système de santé à Bambey. En effet, la section départementale du Sutsas (Syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l’Action sociale) a déposé un préavis de grève qui couvre le mois d’avril. Le syndicat s’insurge contre la « mauvaise gestion du médecin chef du district sanitaire. »



« Cet année 2019, ce département (Bambey) risque d’être un foyer à tension. Parce que tout simplement, il y a cinq points qui ont été énumérés par le syndicat. Dans un premier temps la gestion démocratique du personnel, qui est un acquis syndical, n’est plus respecté. Deuxièmement, le syndicat qui est partenaire social, est isolé et écarté de toutes prises de décisions concernant la gestion du district et aussi le personnel socio-sanitaire du district est menacé, ébranlé, humilié par le médecin chef. Certains agents sont favorisés au détriment des autres, sans aucun mérite. Et les comités de développements sanitaires sont plus considérés et respectés par le médecin chef que le personnel socio-sanitaires », informe leur secrétaire général Ousmane Faye .



Face à ces agissements, le sieur Faye annonce dans les ondes de Rfm que « conformément à leur bureau départemental, il est prévu un sit-in suivi d’un point de presse et un boycott de toutes les activités du ministre de la Santé et de l’Action social. »