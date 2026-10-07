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Bambey: le journaliste Modou Ndiaye convoqué suite à une plainte du ministère de la Microfinance



Bambey: le journaliste Modou Ndiaye convoqué suite à une plainte du ministère de la Microfinance
Le journaliste et PDG de Bambey TV, Modou Ndiaye, a annoncé ce mercredi avoir été convoqué à la police, suite à une plainte du ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et Solidaire, selon un message publié sur ses réseaux sociaux.

«Je suis convoqué à la police de Bambey suite à une plainte du ministère de la Microfinance. J’irai à la police de Bambey pour répondre à la convocation à 15 h 30 minutes», a écrit le journaliste. Il a néanmoins précisé de pas connaitre les raisons de sa convocation.
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Dia Koussa

Mercredi 7 Octobre 2026 - 15:57


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