Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Keur-Ayib: 3 200 téléphones portables d’une valeur 160 millions de FCFA de saisis dans un camion de foin



Keur-Ayib: 3 200 téléphones portables d’une valeur 160 millions de FCFA de saisis dans un camion de foin
Les Douanes sénégalaises ont intercepté 3 200 téléphones portables, d’une valeur estimée à 160 millions de FCFA, dissimulés dans un camion transportant des sacs de foin.

La saisie a été effectuée par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Keur-Ayib, relevant de la subdivision des Douanes de Kaolack. Les appareils étaient conditionnés dans 40 cartons et cachés au milieu du chargement.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude menée par les services douaniers dans cette zone située à proximité de la frontière avec la Gambie.
Autres articles

Fatime Gueye

Mercredi 7 Octobre 2026 - 13:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter