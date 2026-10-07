Sénégal : l’ANACIM annonce d'importantes activités pluvio-orageuses du 7 au 12 octobre

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur l’arrivée d’une nouvelle perturbation atmosphérique qui entraînera des conditions propices à des activités pluvio-orageuses sur plusieurs régions du Sénégal. Du 7 au 12 octobre 2026, des «orages accompagnés de précipitations modérées à fortes» sont attendus dans les localités de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Cap-Skirring, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Parallèlement, les zones de Kédougou, Tambacounda, Mbour, Diourbel, Thiès et Dakar connaîtront des passages pluvieux d'intensités variables, pouvant être localement importantes.



Une extension des pluies vers le nord et le nord-est



Au fil des jours, l'instabilité météorologique va s'étendre à d'autres parties du territoire national. Les prévisions de l'agence publique indiquent que des précipitations éparses toucheront les régions de Bakel, Matam et Podor entre le 9 et le 10 octobre. Par la suite, du 10 au 12 octobre, l’axe routier et côtier reliant Saint-Louis à Louga sera à son tour concerné par des activités pluvieuses intermittentes.



Alerte de vigilance accrue pour les activités maritimes



En raison de cette dégradation des conditions climatiques, l’ANACIM appelle à «une vigilance renforcée» sur l’ensemble de la façade maritime sénégalaise du 10 au 12 octobre. Des orages et de fortes précipitations risquent d’impacter directement le littoral, rendant la navigation dangereuse.

Les autorités météo conseillent vivement aux professionnels de la mer et aux usagers de consulter régulièrement les prochaines mises à jour avant toute sortie, la situation restant évolutive.