Bambey : le nouveau préfet officiellement installé

Christian Fernand Jonhson Tiburce Diatta a été installé ce mardi dans ses fonctions de nouveau préfet de Bambey, lors d’une cérémonie officielle présidée par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall.



Dans son discours, le nouveau préfet a affiché ses ambitions pour ce département du centre du pays, qu’il souhaite voir jouer un rôle clé dans le développement régional.

« Nous allons nous atteler à consolider les acquis et à engager de nouveaux chantiers pour positionner Bambey comme l’un des piliers du pôle territoire Diourbel-Louga », a-t-il déclaré.



Déterminé à s’inscrire dans une dynamique de continuité et d’innovation, Christian Diatta a réaffirmé son engagement envers l’État : « Vous pouvez compter sur ma loyauté, ma disponibilité et mon entier dévouement », a-t-il assuré, s’adressant directement au gouverneur.



Il a également tenu à saluer le travail de son prédécesseur, Ndèye Aissatou Touré Ba, récemment nommée secrétaire générale de la Délégation générale de l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).