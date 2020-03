Banditisme autour de la Falémé : les autorités sénégalaises lancent l’opération « Dioura »

Les autorités sénégalaises ont lancé la semaine dernière, l’opération « Dioura », une réponse à l’extrémisme et aux activités des bandes armées transfrontalières dans cette poche de la Falémé, zoné située à l’est du pays, précisément dans le département de Bakel.



Selon le Gouverneur de la région de Tamba, Oumar Baldé, « Dioura » constitue une préoccupation sécuritaire du président de la République Macky Sall. Il était accompagné des commandants de la zone militaire Est et de la légion de la Gendarmerie de la Douane et Commissaire central, chef de la sécurité publique.



« Des extrémistes et autres bandes armées ont été signalés », a révélé le Gouverneur, au quotidien national ‘Le Soleil’, ajoutant qu’ils se livrent à des activités de « trafics en tous genres, d’utilisations de substances particulièrement nocives pour l’environnement, de prostitution », entre autres.



Se voulant rassurant, le Gouverneur de la région de Tamba, Oumar Baldé a promis que la peur va changer de camp. Les opérations vont se poursuivre dans les différents départements de cette région.