Retrait de Netflix de ses offres : le CNRA accorde une prolongation à Canal+Sénégal

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a décidé de prolonger le délai accordé à Canal+Sénégal pour le retrait de Netflix de ses offres au Sénégal.



Cette décision intervient suite à la mise en demeure adressée à Canal+Sénégal, lui demandant de prendre les mesures appropriées pour arrêter l’intégration de Netflix dans ses offres au Sénégal dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de signature de la présente mise en demeure. Canal+Sénégal a affirmé, dans un courrier, prendre acte de la décision du CNRA lui ordonnant de retirer de ses offres Netflix.



Toutefois, dans ledit courrier, la Société Canal+Sénégal a demandé une prolongation du délai pour procéder au retrait de Netflix de ses offres au Sénégal.



Le CNRA rappelle qu’en vertu de l’article premier de la loi portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, il a pour mission essentielle « d’assurer le contrôle de l’application de la réglementation audiovisuelle, de veiller au respect des dispositions légales ainsi que des cahiers des charges et conventions régissant le secteur ».



L’organe de régulation souligne que la mise en demeure prononcée par le CNRA se fondait exclusivement sur le non-respect par Canal+Sénégal de la réglementation et que la Société Canal+Sénégal s’est résolue à se conformer à la réglementation.



Le Collège du CNRA, après en avoir délibéré le 17 décembre 2025, décide d’accorder à Canal+Sénégal une prolongation, jusqu’au vendredi 26 décembre 2025 à zéro (00) heure, au plus tard, pour procéder au retrait effectif de Netflix de ses offres au Sénégal.