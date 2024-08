Bangladesh: huit morts lors de manifestations anti-gouvernementales

Des affrontements entre des manifestants réclamant la démission de la Première ministre bangladaise Sheikh Hasina et des partisans du parti au pouvoir, la Ligue Awami, ont fait au moins huit morts dimanche, selon la police et des hôpitaux. Trois personnes ont été tuées dans le district de Pabna (nord), deux dans le district de Rangpur (nord), deux dans le district de Munshiganj (centre) et une dans celui de Magura (ouest), ont indiqué à l'AFP des officiers de police et des médecins dans des hôpitaux.

Rfi

