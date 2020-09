Bar Batasko de Zac-Mbao: un individu tué après une bataille entre gangs

Au moment ou les débits de boissons, sont formellement interdits d'ouverture dans la capitale, depuis le 8 août dernier, par arrêté du gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall en application des décisions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, un homme a été tué au couteau au cours d'une soirée alcoolisée au bar "Batasko" sis à la Sofco TP. Ce, à la suite d'une altercation qui aurait éclaté entre deux gangs rivaux. Les faits se sont passés, selon les informations de Libération, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 heures du matin.



La victime, âgée d'à peine 30 ans, a succombé à ses blessures à l'avant-bras, à la cuisse et à la nuque après une bataille rangée qui aura duré plus de 30 minutes, selon les témoins qui étaient sur place.

Atteint, assommé et ne tenant plus sur ces deux jambes, c'est à quelques 100 mètres du bar qu'il s'est vidé de tout son sang alors qu'un de ses camarades d'infortune, tentait de le sauver des mains de ses bourreaux. Informés, les éléments de la gendarmerie de la Zone Franche de Mbao se sont déportés très tôt sur les lieux pour le constat d'usage. C'est vers huit (8) heures que les sapeurs-pompiers sont arrivés pour se charger du corps sans vie de la victime.



En attendant les premières interpellations et les résultats de l'autopsie, le bar Batasko a été fermé pour de bon cette fois-ci. Derrière le véhicule des sapeurs-pompiers fendant les eaux stagnantes et scabreuses pour disparaître à peine quelques mètres de là, des populations étaient sans voix, consternées et dans l'émoi total. Par ailleurs, d'après les témoignages recueillis, ce sont deux gangs rivaux qui se disputent le milieu criminogène de la Zone depuis un certain temps. Connus de Keur Mbaye Fall et de Diamaguène Sicap Mbao, ils auraient déplacé, il y a quelque temps, leur champ de bataille et leur terrain de compétence loin des regards indiscrets de leurs quartiers d'origine pour se terrer à la Zac de Mbao où selon les habitués de Batasko, sans respect ni loi envers les clients.



Vendetta



Pour la plupart, selon d'autres sources, ce sont de jeunes lutteurs. En effet, alors que tous les autres bars de la zone sont fermés (respect des mesures restrictives de rassemblement à même d'éviter les risques de propagation du coronavirus), ils ont pris, dernièrement, l'habitude de fréquenter Babasko qui n'a jamais "fermé" ses portes de débits de Boisson, des auberges et salles de sport.