Barça : Dembélé sacrifié pour Griezmann ?

Il semble clair que si Griezmann rejoint la Catalogne, le meilleur buteur de l'Euro 2016 (6 buts) formera un trio d'attaque intouchable avec Lionel Messi et Luis Suarez, ce qui obligera l'ancien Rennais à passer encore plus de temps sur le banc de touche (1233 minutes cette saison, pour 1047 minutes sur le terrain). Toujours convaincus du potentiel de Dembélé, acheté pour 105 M€ (plus 40 M€ de bonus) l'été dernier, les dirigeants barcelonais souhaiteraient éviter cette situation pour ne pas freiner sa progression et n'ont pas l'intention de le vendre. Un prêt pourrait donc être la solution.



Pour l'instant, on en est encore loin étant donné que l'Atletico va tout faire pour convaincre Griezmann de rester encore un an. Mais toujours selon nos confrères espagnols, l'entraîneur des Colchoneros Diego Simeone apprécie particulièrement le profil de Dembélé et pourrait demander un prêt en échange si son attaquant décidait de rejoindre le Barça... Affaire à suivre.