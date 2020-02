Barça: Ousmane Dembélé digère mal sa nouvelle blessure

C’est un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé (22). Absent des terrains depuis une déchirure aux ischio-jambiers, survenue le 27 novembre contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (3-1), l’international français semble avoir légèrement rechuté à l’entraînement lundi. Le FC Barcelone a rapidement précisé que l’ancien attaquant du BVB avait ressenti une gêne à la cuisse droite (fatigue musculaire) et qu’il poursuivrait sa rééducation avant de retrouver la compétition avec les Blaugranas.



Et Sport indique que ce nouveau pépin physique a porté un coup sévère au moral d’Ousmane Dembélé, forcément très impacté alors qu’il espérait faire son retour dans la semaine avec le groupe du Barça. Le quotidien catalan, qui estime sa nouvelle convalescence à deux semaines, ajoute que le champion du monde a eu du mal à accepter la nouvelle au début. Une rechute était la dernière chose à laquelle pouvait s’attendre l’ancien du Stade Rennais. L’ensemble du staff médical, tout comme ses coéquipiers au sein du club catalan, lui ont évidemment apporté tout son soutien, au même titre que son entourage. La déception vécue par Ousmane Dembélé est également partagée par son entraîneur à Barcelone, Quique Setién, qui est déjà privé de Luis Suarez (33 ans) et attend donc avec impatience le retour de son numéro 11.



