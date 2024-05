Barça : Xavi viré, Hansi Flick prend les rênes

La nouvelle a été officialisée. Les bruits de couloirs couraient depuis quelques temps sur un possible départ du coach catalan, Xavi Hernandez. C’est désormais fait puisque le club a déjà communiqué sur son remplaçant.



Il s’agit de Hansi Flick. Le coach allemand va succéder à l’Espagnol sur le banc des Blaugrana dès la saison prochaine. Après son passage au Bayern Munich où il a remporté la Ligue des Champions en 2020, Flick a paraphé un contrat juteux à la tête de l’équipe nationale d’Allemagne. Son passage sur le banc allemand n’a pas été fructueux, notamment avec une élimination prématurée des Allemands en Coupe du monde et en Ligue des Nations européenne. Ce qui lui valu son départ de la sélection nationale allemande (La Mannschaft).



Il prend ainsi les rênes du FC Barcelone. Après une saison en demi-teinte avec une 2ème place en championnat et une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, les catalans cherchent à se refaire une santé dans le cercle national et européen. Un défi énorme pour Flick qui devra se montrer pragmatique dès son arrivée. Il sera annoncé ce lundi.