Barça : nouvelle réunion au sommet pour Neymar

Si le FC Barcelone souhaite réellement s’offrir Neymar, c’est cette semaine que la direction catalane va devoir passer la seconde et enfin transmettre une offre convaincante aux Parisiens. Et une nouvelle réunion a lieu en ce moment dans les bureaux du Camp Nou...informe Footmercato.



Les poids lourds de la direction barcelonaise, avec le président Josep Maria Bartomeu, évaluent ainsi la possibilité de faire une dernière offre - ou de laisser tomber - pour leur ancien joueur. Selon l’émission Jugones de la chaîne La Sexta, le Barça ne serait cependant pas forcément optimiste dans ce dossier. Les cas d’Ivan Rakitic et de Rafinha vont aussi être discutés.