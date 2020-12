Barça vs Juventus: Retrouvailles entre Messi et Cristiano !

Le Fc Barcelone reçoit la Juventus Turin ce mardi soir (20 heures GMT) en Ligue des champions. Patinent en Liga, les hommes de Ronald Koeman réussissent tout en Ligue des Champions. Ce qui fait en cas de victoire ce soir, face à la Vielle Dame, les Blaugrana réaliseraient une prouesse dans la phase de groupes parfaite. Avec six matches, six victoires. Dix-huit points pris sur autant possibles.



Privés de retrouvailles en match, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo devraient croiser le fer ce soir. Le débat, interminable, pour trancher entre les deux fera certainement surface...