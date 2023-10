Bargny: le chauffeur de la mairie mêlé à une affaire de cambriolage à hauteur de 20 millions

Un gang de chauffeurs a été démantelé à Bargny par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. Les mis en causes, l'un d'entre travaillait pour la mairie sont cités dans une affaire de cambriolage. D'après L'Observateur, le directeur de Téranga Engineering, M. Barro, a été la dernière victime de cette bande, révélant la machination qui s'est déroulée le 9 octobre dernier.



Avec une somme considérable de cinquante (50) millions de FCfa, M. Barro avait entamé une tournée pour effectuer des versements, mais vingt (20) millions ont été dérobés de son sac. À en croire M. Barro, seul son chauffeur, El H.I. Diouf se trouver dans la voiture avec l'argent au moment des faits.



Le mis en cause qui avait pris connaissance de l'énorme somme d'argent que son patron gardait dans son véhicule avait concocté un plan pour le cambrioler. C'est ainsi qu'ensemble, ils ont dérobé les vingt (20) millions en cassant les vitres.



Suite á une plainte, le chauffeur qui était le seul au courant de la présence de l'argent dans la voir a été interrogé par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar. Confronté aux preuves accablantes, le mis en cause á fini par craquer faisant des confessions qui ont mené à l'identification de quatre individus.



Leurs interpellations ont permis de récupérer près de dix (10) millions lors d'une perquisition, chez eux. Toutefois, deux (2) autres membres, du gang dont le chauffeur de la mairie de Bargny sont toujours en fuite.



Les accusations de "complicité et de vol en réunion avec effraction" pèsent lourdement sur les trois (3) complices déférés devant le parquet. L'enquête se poursuit pour appréhender les fuyards.