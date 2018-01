Bargny : un boutiquier condamné à 10 ans de prison pour pour pédophilie

Le boutiquier M. D a marqué les annales des cas de viol les plus sadiques. Pour satisfaire sa libido, M. doigtait ces petites sans faire la différence sur l’âge de ses victimes.



Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi, le boutiquier nie les faits. « Je n’ai violé aucune d’elles. Car, dans ma boutique, je vis avec mon frère et ma sœur ».



Pourtant, les filles ont formellement identifié le prévenu comme leur violeur en expliquant dans les moindres détails, ses agissements sur elles.



D’après le constat fait par le médecin, certaines ont subi des déchirures, tandis que d’autres ont perdu leurs hymens, sans compter le traumatisme psychologique.



Finalement, après délibéré, le tribunal a déclaré le Boutiquier coupable des faits et le condamne à dix (10) ans de prison ferme.