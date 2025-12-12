Rebeuss : Badara Gadiaga sort de prison ce vendredi à 10 heures

Badara Gadiaga sera libre ce vendredi à 10 heures. Le chroniqueur de la Tfm a bénéficié d'une liberté provisoire sous bracelet électronique. Une décision confirmée jeudi dernier, par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel, contredisant l’avis défavorable émis par le parquet.



Pour rappel, le chroniqueur, placé sous mandat de dépôt depuis juillet dernier, était poursuivi pour "diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République". Sa détention faisait suite à un échange houleux avec le député, aujourd’hui ministre du Tourisme, Amadou Bâ, lors de l’émission Jakarlo Bi du 4 juillet 2025, qui avait conduit le procureur à ouvrir une enquête.