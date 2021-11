Barth, Sonko et Gackou présentement détenus au Commissariat central (Avocat)

Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou, arrêtés par les éléments de la Brigade d'intervention polivalente (BIP) se trouvent présentement au Commissariat central. L'information a été confirmée par leur avocat, Me Khoureyssi Ba, joint par PressAfrik.



Khalifa Sall et Déthié Fall sont également présents sur les lieux pour soutenir leurs "camardes" de la coalition Yewwi Askkan Wi.



D'autres informations parlent d'un transfert imminent au Camp Abdou Diassé.