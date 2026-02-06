Secrétariat général de l’ONU : soutenir la candidature de Macky Sall «serait pire qu’une trahison» (Guy M. Sagna)

Le Président sénégalais, Diomaye Faye, a effectué une visite officielle en République du Congo du 2 au 3 février 2026. Selon plusieurs médias congolais, au cours d’une audience avec son homologue Denis Sassou Nguesso, le chef d’Etat sénégalais aurait évoqué le sujet de son prédécesseur Macky Sall, dont le dossier de candidature au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) est pressenti.



Député de Pastef (pouvoir), Guy Marius Sagna a prévenu, vendredi 06 février, que Diomaye Faye «ne peut pas soutenir la candidature de quelqu'un qui a encouragé l'assassinat de près de 100 sénégalais et l'emprisonnement de milliers de détenus politiques», en référence aux violences politiques de 2021-2023, où des dizaines de morts ont été enregistrés sous le règne de Macky Sall.



«Ce serait pire qu'une trahison à nos martyrs, à nos détenus politiques», a dit le parlementaire, pour qui un soutien de Diomaye Faye enverrait aussi «un mauvais signal à tous les dictateurs africains et non africains» et constituerait «un coup de massue aux peuples qui se battent pour leurs libertés».



A l’heure actuelle, Macky Sall n’a pas clairement annoncé sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Interrogé sur la question, au cours d’une interview, il a implicitement laissé savoir qu’il n’écarte aucune option sur le sujet.