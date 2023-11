Barthélémy Dias à Sonko: «Si Amadou Ba est élu Président en 2024, tu pourriras en prison»

Barthélemy Dias se veut clair. Si Amadou Ba, «dont la candidature n'est qu'une recherche de troisième mandat par procuration est élu président de la République en 2024, Ousmane Sonko va pourrir en prison».



S'adressant encore aux militants du parti dissous Pastef - Les Patriotes, Barthélemy Dias invite : « ceux qui accusent Taxawu Sénégal d'avoir trahi qui que ce soit à dire comment nous les avons trahis». «Parce que c'est trop facile de dénigrer des personnes. Vous êtes tous conscients de l'injustice dont on a été victime. Et vous êtes conscients que cette même injustice se répète aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons être en mesure de faire preuve d'intelligence et rester soudés. Parce que si le troisième mandat par procuration de Macky Sall passe, je peux vous assurer que y a des gens qui vont pourrir en prison. Par contre, si on est élu, c'est sûr que nous ne laisserons pas une injustice qu'on a subie et dénoncée, perdurer».



Alors pour éviter cela, le maire de Dakar, qui animait une conférence de presse durant le week-end à Paris, rapporte le journal Les Echos, appelle les militants et responsables dudit parti à la raison.



S'agissant de la candidature de Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar a déclaré que celui-ci est le « candidat idéal pour réconcilier les Sénégalais.