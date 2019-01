Barthélémy Dias devant la Cour d'appel de Dakar, ce mercredi

Lors du premier jugement, le parquet avait requis 10 ans de prison contre lui pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et un mandat de dépôt. Il a été finalement condamné à deux ans de prison, dont 6 mois ferme, pour le meurtre du jeune plombier et lutteur.

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur retourne ce matin , au tribunal. Barthélémy Dias doit comparaître devant la barre de la Cour d’appel de Dakar afin d'être rejugé dans le cadre du dossier sur la mort de Ndiaga Diouf, un nervi tué en 2011 lors de l’attaque de sa mairie.Une affaire dans laquelle, rappelle Enquête dans son édition du jour, Barthélémy Dias et 12 personnes avaient été arrêtées et jugés. Les griefs retenus contre lui et ses co-prévenus étaient : coups mortels, coups et blessures volontaires, détention d’arme sans autorisation administrative, menaces verbales de mort et rassemblement illicite suivi d’actions diverses.