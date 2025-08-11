Importation des voitures de 10 ans : une pétition citoyenne dénonce une mesure dangereuse et demande son annulation

Des citoyens sénégalais, regroupés autour d'une pétition en ligne, appellent le gouvernement à annuler immédiatement la politique autorisant l'importation de véhicules de dix ans. Les signataires alertent sur les « risques sanitaires, environnementaux et économiques d'une telle mesure » .



« Trop, c'est trop. Le Sénégal mérite un air pur, des routes sûres et un avenir qui place le bien-être de ses citoyens et de son environnement au premier plan », ont indiqué les initiateurs de la pétition.



Ils rappellent que Dakar et les autres villes du Sénégal suffoquent sous un niveau de pollution « alarmant ». Selon eux, la majorité des émissions proviennent de « véhicules anciens et mal entretenus, qui rejettent des particules fines nocives pour la santé ». Cette situation, disent-ils, « aggrave les maladies respiratoires et cardiovasculaires, surtout chez les enfants et les personnes âgées ».



D’après les plaignants, rapporte le journal Les Echos, la politique actuelle sur les importations de véhicules contredit directement les engagements pris par le Sénégal au niveau international en matière de durabilité et de lutte contre le changement climatique. Ils soutiennent que laisser entrer des voitures de 10 ans d'existence, c’est ouvrir nos routes à des « voitures rejetées par l'Europe pour leur dangerosité et leur fort taux de pollution ».



Les pétitionnaires dénoncent également un double standard : « On renforce les contrôles pour limiter l’entrée des personnes sur le territoire, mais on laisse entrer des voitures toxiques qui menacent les personnes qui y vivent ». Ils estiment qu’il est temps d'investir dans les transports publics, la mobilité propre et les infrastructures vertes, plutôt que de transformer le pays en dépotoir automobile.



Ils exigent ainsi du gouvernement, en plus de « l’annulation immédiate de la politique d'importation des voitures de plus de huit ans, l'élaboration d'une feuille de route claire pour une mobilité verte au Sénégal, et un investissement massif dans les transports publics durables et la justice environnementale » .

