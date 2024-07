Basket - Equipe nationale féminine : l’américain Otis Hughley Jr est le nouvel entraîneur des « Lionnes »

La Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) nomme Otis Hughley Jr entraineur de l’équipe nationale féminine jusqu’à l’Afrobasket 2025 prévue en fin juillet début août 2025 à Abidjan. Il remplace l’Espagnol Alberto Antuña Leal sur le banc des « Lionnes ».





« La Fédération Sénégalaise de basketball informe qu’à la suite du départ volontaire de Monsieur Moustapha GAYE de son poste d’entraîneur de l’équipe nationale féminine après la finale de l’Afrobasket 2023, elle avait pris contact avec Monsieur Otis HUGHLEY Jr pour le remplacer. Malheureusement, ce dernier n’était pas disponible au mois de Février 2024 pour conduire notre équipe nationale féminine au tournoi Pré-Olympique en raison de ses engagements au niveau de son université », lit-on dans un communiqué.



Après 9 mois à la tête de l’équipe féminine, le technicien espagnol n’a pas réussi à faire qualifier le Sénégal aux J.O de Paris.

« Il était convenu entre les parties de maintenir l’entraîneur à son poste en cas de qualification aux Jeux Olympiques et qu’à défaut de qualification, la Fédération se réservait le droit de continuer avec lui ou de le libérer. Après une analyse lucide de notre participation au tournoi Pré-Olympique de Février 2024 qui, il faut le rappeler n’était pas mauvaise, la Fédération Sénégalaise de Basketball a décidé de revenir à son premier choix en nommant Monsieur Otis HUGHLEY Jr entraineur de l’équipe nationale féminine jusqu’à l’Afrobasket 2025 prévu en fin juillet début août 2025 à Abidjan », explique la FSBB.



Otis HUGHLEY Jr, 59 ans, est actuellement l’entraîneur de l’Université d’Alabama. En plus de son cursus, son expérience et son palmarès, la Fédération explique le choix porté sur lui.



« Il entre dans le cadre de la préparation de son plan de reconquête du titre féminin en complément de son opération de recherche de nouvelles joueuses dont les résultats sont connus (Sokhna Bintou LO et Yaye Daba SYLLA récemment qualifiées pour le Sénégal) », lit-on dans le communiqué.