Basket – Gorgui Sy Dieng : « Il faut qu’on arrête de diaboliser Me Babacar Ndiaye »

« On doit préparer les prochaines échéances »

Absent de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, disputée le week-end à Alexandrie en Egypte, le capitaine des « Lions », Gorgui Sy Dieng, depuis San Antonio aux Etats-Unis, a été l’invité de l’émission de Sport à la Une de la TFM. Le capitaine de l’équipe du Sénégal s’est prononcé sur l’actualité du basket national.« Il faut qu’on arrête de diaboliser Me Babacar Ndiaye. Il fait tout ce qu’il peut pour développer le basket et gagner des titres. Maintenant, la chance et la victoire sont du domaine divin. On dit que le basket est resté des années sans gagner, le football a attendu combien de temps ? Ils n’ont qu’une coupe d’Afrique et pourtant on a mis des milliards », a dit Gorgui Sy Dieng.Sur la situation de la petite catégorie, le capitaine des « Lions » milite pour la formation des entraîneurs.« Les gens oublient vite et cela ne veut pas dire que l’équipe la plus forte gagne toujours. Je suis d’accord que la petite catégorie soit laissée en rade. Il faut qu’on revoie son organisation et qu’on revienne à l’orthodoxie. Il faut qu’on envoie à l’étranger les entraîneurs qui forment les jeunes pour qu’ils aillent se perfectionner », a confié le pivot de San Antonio.Gorgui Sy Dieng est également revenu sur l’élimination de l’équipe du Sénégal. « Il y a deux choses dans une compétition : gagner ou perdre. La Fédération et son président ont fait des efforts pour que l’équipe soit dans de bonnes conditions et se qualifie. Je pense que les gens sont tristes pour cette non-qualification. L’objectif était de se qualifier mais Dieu en a décidé autrement. L’équipe repose en grande partie sur moi. Je ne suis pas venu ainsi qu’un autre cadre, Ibrahima Fall Faye. Cela explique aussi cette élimination », a-t-il soutenu.Avant de poursuivre : « Cela n’enlève rien à la qualité des joueurs qui étaient à Alexandrie. Ils se sont battus et ont fait de leur mieux. On a une équipe jeune. Je suis le doyen et j’ai 33 ans. L’avenir est devant nous. On doit préparer les prochaines échéances ».Le capitaine des « Lions » appelle à la capitalisation des énergies pour le développement du basket sénégalais.« On ne joue que pour le Sénégal. Mais les gens sont souvent dans des calculs, des manœuvres, entre autres. Ils sont libres d’avoir des ambitions mais on devait s’unir et mettre toute cette énergie au service du basket et son développement. Je crois qu’on compterait aujourd’hui le nombre de coupes d’Afrique », a exhorté Gorgui Sy Dieng.