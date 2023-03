Basket- N1 féminin : Jeanne d’Arc et Saint-Louis Basket prennent les commandes des poules A et B

Profitant de la journée de repos des leaders Ville de Dakar et DUC, les dauphins Jeanne d’Arc et Saint6louis BC ont repris les commandes des poules A et B, au terme de la 8e journée du championnat de National 1 féminin de basket-ball disputée le week-end.



Pour chiper à l’ASC Ville de Dakar, exempte, sa première place de la poule A, la Jeanne d’Arc, sans pitié, a atomisé, CEMT de Ziguinchor (71-31). Vainqueur de la promue UCAD (69-39), le Jaraaf a consolidé sa 3e place derrière l’ASC Ville de Dakar.



Pour dérober au DUC, exempt, son fauteuil de leader de la poule B, Saint-Louis est allé battre Mbour BC. En dépit de sa défaite vendredi contre ISEG (46-48), Bopp conserve sa 3e place.



Résultats 8e journée



Poule A



JA/CEMT 71-31



DBALOC/Flying Stars 69-38



Jaraaf/UCAD 69- 39



Poule B



ISEG/Bopp 48-46



ASFO/Diamaguene 57-33



Mbour BC/SLBC 51-52