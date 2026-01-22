Can 2026 : "Cette victoire des " Lions" est à la fois un message et une leçon" ( Par Abdoulaye Sylla)

La liesse populaire qui a accompagné la parade des héros vainqueurs à travers les grandes artères de Dakar, de l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass jusqu’aux portes du Palais de la République, est une éclatante illustration de ce que l’union et l’unité nationale autour d’un symbole constituent la première richesse d’un pays et l’un des leviers majeurs de sa mobilisation collective.



Nos talentueux footballeurs nous ont comblés en nous offrant la Coupe d’Afrique des Nations. Je tiens à les féliciter chaleureusement et à leur exprimer ma profonde gratitude. À travers eux, mes mots vont également à leur entraîneur, à l’encadrement technique, à l’ensemble du staff qui les a accompagnés, sans oublier toute l’équipe de la Fédération Sénégalaise de Football.



Cette victoire est à la fois un message et une leçon.

Un message adressé à tous les Sénégalais, pour davantage magnifier notre devise nationale : « Un Peuple, un But, une Foi ».



Une leçon aussi, pour nous rappeler que l’union fait la force — cette force stratégique qui permet de faire face aux défis, de surmonter les contraintes et de transformer les ambitions nationales en résultats concrets.



Au-delà du symbole, la dynamique dans laquelle s’inscrit cette victoire renforce ma conviction qu’il est impératif de bâtir un secteur privé large, structuré, innovant et conquérant pour en faire le véritable moteur de la croissance et de la compétitivité de notre économie. Ce secteur privé doit être appuyé, orienté et stimulé par la volonté politique et la vision stratégique de l’État dans une logique de partenariat efficace et durable, afin de produire une valeur ajoutée forte, créatrice de richesses équitablement partagées.



Une part substantielle de cette richesse devra être orientée vers des investissements stratégiques dans l’éducation, la culture et le sport, considérés non comme des charges, mais comme des facteurs clés de développement, de cohésion sociale et d’influence internationale.



Ces trois secteurs, pensés dans un équilibre cohérent et complémentaire, doivent constituer les piliers essentiels de notre stratégie nationale de transformation. Ils doivent générer les compétences, les talents, les ressources et les succès capables de projeter durablement le Sénégal sur la voie de la prospérité, de la stabilité et du rayonnement et de lui assurer une place affirmée dans le grand concert des Nations.



