Basket – N1 féminin : Saint-Louis BC / DBALOC, ASFO / ISEG et JA / DUC en attraction ce week-end

De retour de repos de la 9ème journée, DBALOC (2ème, 13 pts) rend visite, cet après-midi, au stadium, au stadium Joseph Gaye, à Saint-Lois Basket Club (3ème, 13 Pts).



A égalité de points (13 pts), les 2 formations se battront pour une place de dauphin de l’ASC Ville de Dakar (1ere, 14 pts), qui accueille, au stadium Marius Ndiaye, CEMT Ziguinchor (5ème, 11 pts).



Battues à l’aller (66-46), les Saint-Louisiennes, qui sortent d’une défaite à Ziguinchor devant CEMT (53-45), pourront compter sur leur capitaine Ndèye Siry Diagne, auteure de 124 points en 8 matchs. Quant à DBALOC, il misera sur son intérieure malienne, Fatoumata Traoré, 124 points en 8 matchs. Dans cette poule, la course aux 4 places des play-offs sera décisive lors de la 11ème journée.



Chocs : ASFO / ISEG et JA / DUC

Dans la poule B, le public du Stadium Marius Ndiaye assistera, ce week-end, à 2 alléchants chocs. D’abord le samedi, avec le choc qui mettra aux prises ASFO (1ère, 14 pts), qui sort d’une victoire face à l’UGB (61-50), et ISEG (4ème, 12 pts), défait mercredi dernier par la JA (73-71).

Le Duel au sommet de ce dimanche, opposera la JA (2ème, 14 pts) et le DUC (3ème, 13 pts).



Programme 10ème journée

Poule A

Samedi 14 mai 2022

Stadium Marius Ndiaye

11h00 Ville de Dakar / CEMT



16h15 Bopp / Guédiawaye BA



Stadium Joseph Gaye

16h45 Saint-Louis Basket / DBALOC



Poule B

Samedi 14 mai 2022

Stadium Marius Ndiaye

18h00 ASFO / ISEG



Dimanche 15 mai 2022

Stadium Marius Ndiaye

11h00 Flying Star / UGB



18h00 JA / DUC



Exempt : Mbour BC