Basket - N1 masculin : Douane invincible, Louga BC se rapproche des play-offs

Vainqueur à domicile samedi de Mermoz (58-52), en match de la 11e journée du National 1 masculin de basket-ball, Louga BC se rapproche davantage des play-offs.



Bonne opération des Lougatois Face à une équipe de Mermoz tranchante cette saison, Louga BC n’a pas tremblé. Avec ce succès, Louga BC grimpe à la 3e place et se rapproche des play-offs pour rejoindre USO et Douane.



Le duel au sommet qui opposait au stadium Marius Ndiaye l'USO à l'AS Douane a tourné à l'avantage des Douaniers qui ont dicté leur loi aux Ouakamois (64-59). C'est la 10e victoire des Douaniers en autant de match, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Dans la poule B, l'ASC Ville de Dakar a consolidé son fauteuil en battant largement I'UCAD (85-41). Le DUC a pris le meilleur sur Louga sur Port (67-59). Dans cette poule, Ville de Dakar, DUC et JA sont qualifiés pour les quarts de finale.





Résultats 11e journée



Poule A



Samedi 15 avril 2023

Louga/Mermoz 58-52

USO/ Douane 59-64



Dimanche 16 avril 2023



Bopp/ASFA 65-54

SIBAC/UGB 52-48



Poule B



Samedi 15 avril 2023

Ville de Dakar / UCAD 85-41

Larry Diouf / US Rail 68-58



Dimanche 16 avril 2023

DUC / Port 67-59



Jeudi 20 avril 2023

16h30 ASC Thiès / US Rail