CAN 2025: plus de 1.500 policiers mobilisés à Dakar pour la parade populaire des "Lions"

A Dakar, la police nationale du Sénégal annonce avoir déployé «plus de 1.500 fonctionnaires ainsi que des moyens logistiques» importants à l’occasion de la parade populaires des «Lions de la Teranga», qui ont célébré ce mardi leur deuxième étoile de Coupe d’Afrique des Nations (CAN).
Selon la police, cet important dispositif vise à «à garantir une communion sereine entre le peuple sénégalais et ses héros, tout en facilitant la progression du cortège».
Après avoir remporté la 35e édition de la CAN 2025 au Maroc, les joueurs sénégalais sont revenus à Dakar dans la nuit du lundi au mardi (vers 1 heure).
