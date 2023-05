Basket – N1 masculin : la JA arrache la victoire face à Ville de Dakar, Port s’offre Larry Diouf

En matchs en retard de la 12e journée du championnat de National 1 masculin de basket-ball, le Port et la JA ont battu respectivement Larry Diouf (75-73) et Ville de Dakar (60-59).



Dans la poule B, le Port s’est imposé devant Larry Diouf (75-73). C’est une bonne opération des Portuaires qui surclassent leur adversaire et occupent désormais la 4e place du groupe B. Ils comptent 17 points à un point de Larry Diouf.



Dans l’autre rencontre, la JA a réussi une bonne opération. La Jeanne d’Arc s’est imposée devant l’ASC Ville de Dakar (60-59). Les deux équipes comptent le même nombre de points (22 points) et occupent respectivement la 3e et 2e place.