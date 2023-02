Basket - National 1 masculin : la JA domine UCAD, Ville de Dakar, USO et Mermoz enchaînent

En match de clôture de la 2ème journée du championnat de National 1 masculin de basket-ball dans la poule B hier mercredi, la JA a pris le meilleur sue le promu UCAD (98-82). Cette deuxième victoire permet à la JA d’occuper la première place avec 4 points.



Ville de Dakar, USO et Mermoz enchaînent



L’ASC Ville de Dakar, US Ouakam et Mermoz enchainent avec une deuxième victoire en championnat en battant respectivement Port (93-59), SIBAC (72-61) et ASFA (73-59).



Dans la poule A, Mermoz s’est défait de l’ASFA. Les Militaires démarrent avec deux défaites en championnat. Tout comme Mermoz, l’USO s’est offert un deuxième succès de rang face à SIBAC (72-61).



Dans la poule B, l’ASC Ville de Dakar s’est promené devant le Port (93-59).



Résultats deuxième journée Championnat N1 basket-ball