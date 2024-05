Ligue 1 (10e journée) : le Stade de Mbour déclaré vainqueur devant Jaraaf

L’ASC Jaraaf de Dakar perd par forfait le match de Ligue 1 l'ayant opposé au Stade de Mbour, comptant pour la 10ème Journée. Dans une note, la Ligue sénégalaise football professionnel (LSFP) déclare le Stade de Mbour vainqueur du match par 3 buts à 0.



« Une amende de 250.000 FCFA est infligée à I'ASC les Jaraaf de Dakar », lit-on.

La LSFP informe que le Jaraaf dispose d'un « délai de trois (3) jours, à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément à l'article 127 du Code disciplinaire »



Avec cette défaite, le Jaraaf compte désormais 8 victoires en championnat. Le club de la Médina comptabilise 36 points, à 7 points du leader Teungueth FC (43pts).



Pour rappel, le Stade de Mbour, à travers son capitaine Woula Maciré Sané, avait formulé une réserve sur la participation et la qualification du joueur du Jaraaf de Dakar, Ababacar Sarr.



D’après les Stadistes, le joueur s'est fait frauduleusement établir une licence «amateur» au niveau de la Fédération sénégalaise de football, alors que les délais d'enregistrement des licences étaient déjà épuisés. Or, l'article 101 du règlement administratif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dit : "Un joueur quittant son club pour signer un contrat stagiaire ou professionnel dans un groupement sportif, ne peut le faire que dans le respect des règlements généraux de la FSF et des lettres circulaires annexes."



S'y ajoute l'article 79.1 des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui stipule : "Les joueurs peuvent changer de club durant deux périodes distinctes fixées pour chaque saison par circulaire fédérale."