Basket - Pabi Guèye, coach AS Douane : « l’objectif est de se qualifier au Final Four »

Le coup d’envoi de la 3e édition de la Basket-Ball Africa League (BAL) sera donné samedi 11 mars à Dakar Arena. A 96 heures du match inaugural contre l’Abidjan Basket Club (côte d’Ivoire), le coach de l’AS Douane, Mamadou Guèye « Pabi », qui était face à la presse a fait le point sur les préparatifs.



« La préparation se passe super bien. Depuis un an nous sommes dans cette préparation de la BAL. Là, on est en phase terminale. Depuis pratiquement deux semaines, on s’entraîne très bien avec les étrangers qui sont venus renforcer cette équipe. Comme vous le savez, nous avons des joueurs assez talentueux ajoutés à nos joueurs. Ils sont des champions et c’est un groupe homogène. J’ai confiance pour l’avenir. J’espère qu’on fera de bons résultats à Dakar pour se qualifier au final four », a dit le coach de l’AS Douane, en conférence de presse.



Sur les adversaires de l’AS Douane, Mamadou Guèye indique que l’US Monastir est l’équipe à craindre de la Conférence du Sahara.



« Certainement, les champions, l’US Monastir. Ils représentent pratiquement l’équipe nationale de la Tunisie, champion d’Afrique et champion de la BAL. C’est beaucoup d’expérience. Par rapport à nos joueurs qui évoluent dans un championnat local et amateur. Il ne faut pas se voiler la face, ils évoluent dans un championnat professionnel avec un gros budget. Et ça compte au niveau international. Mais cela ne nous empêche pas de revers. D’autant plus que nous jouons à domicile, avec notre public pour gagner nos matchs », a-t-il fait savoir.



Parfait Adjivon en renfort



Mamadou Gueye Pabi annonce que le coach du DUC, Parfait Adjivon sera son assistant sur le banc des Gabelous. Il fera partie de son staff technique.



« Je veux envoyer un message très positif au monde du basket-ball et sportif. On n’est pas des ennemis mais des adversaires pour un moment. Qui connaît coach Adjivon sait qu’il est un très bon coach. Il a été champion d’Afrique, il connaît le basket-ball africain. C’est mon principal adversaire au niveau local. Aujourd’hui l’AS Douanes représente le Sénégal. Si j’avais la possibilité de prendre d’autres joueurs qui évoluent dans le championnat local comme je l’avais dit auparavant, je n’hésiterai pas une seule seconde », a-t-il confié.



L’AS Douane va représenter le Sénégal pour la troisième édition de la BAL qui démarre le 11 mars prochain à Dakar Arena. Les Gabelous sont logés dans la Conférence Sahara en compagnie du Rwanda Energy group (Rwanda), Stade Malien (Mali), US Monastir (Tunisie), Abidjan Basket Club (Côte d’Ivoire).