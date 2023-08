Basket – Tournoi pré-olympique Paris 2024 : le Sénégal débute par le Nigeria, ce lundi

Le Sénégal démarre ce lundi (17h00 GMT), le tournoi de qualification pré-olympique de Paris 2024 face au Nigéria, pays hôte de la compétition.



Le tournoi de pré-qualification des Jeux Olympiques Paris 2024 met en lice huit (8) équipes réparties en deux poules de quatre.



Dans la poule A, le Sénégal retrouve le Nigeria, le Mali et l’Ouganda. La RD Congo, la Guinée, le Cameroun et la Tunisie se retrouvent dans la poule B.



Les équipes de chaque poule joueront les unes contre les autres et les deux meilleures équipes de chaque poule après les phases de groupes seront qualifiées pour la phase finale. L’équipe classée première affrontera l’équipe classée deuxième de l’autre poule lors des demi-finales.





Les vainqueurs des demi-finales se croisent en finale pour déterminer le gagnant du tournoi de Lagos. Le finaliste vainqueur rejoindra les vainqueurs des quatre autres équipes (2 en Europe, 1 en Asie et 1 en Amérique) pour le dernier tournoi qualificatif olympique de Paris 2024.



Pour leur entrée dans ce tournoi pré-olympique, les « Lions » affrontent le Nigeria ce lundi, au stade National de Lagos. Après le Nigeria, les hommes de Pabi Guèye défieront le mardi 16 août l’Ouganda lors de la deuxième journée avant d’en découdre avec le Mali le jeudi 17 août.