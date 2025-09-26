Bassirou Diomaye Faye : « Nous renforcerons notre sécurité sur l’ensemble des frontières face à la menace terroriste »

Le Sénégal reste vigilant face à la menace terroriste pesant sur plusieurs pays voisins, en particulier le long de sa frontière avec le Mali. C’est ce qu’a affirmé le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors d’un entretien accordé à la chaîne française France 24, ce vendredi 26 septembre 2025, à New York, dans le cadre de sa participation à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.





« La menace terrorisme, elle n’est pas simplement qu’à l’ouest du Mali ou à l’est du Sénégal. Je suis convaincu que le phénomène du terrorisme où qu’il soit est une menace », a déclaré le chef de l’État.



« Tous les pays sont concernés par ce qui se passe au Mali et partout ailleurs tant que cela porte sur le terrorisme (…) Nous renforçons notre sécurité sur l’ensemble des frontières parce que la menace peut venir de partout et elle peut être multiforme », a-t-il ajouté.





Pour lutter contre le terrorisme, le Président Diomaye préconise « une démarche intégrée, combinant l’échange de renseignements, le dialogue entre les puissances et les pays impliqués mais aussi avec les pays dont les frontières sont menacées ».





Selon lui, la lutte contre le terrorisme dépasse le cadre strictement africain. Il met en garde les grandes puissances qui pourraient tenter de transformer le continent en théâtre de conflits par procuration.



« J’ai toujours alerté en disant qu’il ne faut pas que l’Afrique notamment le Sahel devienne le terrain d’affrontement des grandes puissances par terrorisme interposé ou par intervention militaire conventionnelle interposée », a conclu le Président Faye.



