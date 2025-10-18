Bassirou Diomaye Faye en visite d’État au Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés

En visite d’État à Kigali, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont scellé ce samedi une nouvelle étape dans les relations entre le Sénégal et le Rwanda. Au terme d’un entretien en tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux délégations officielles, cinq (5) accords de coopération ont été signés.



Ces accords portent sur « l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires, facilitant la libre circulation entre Dakar et Kigali, la coopération en matière de planification et de suivi des programmes de développement, pour un partage d’expertise et de bonnes pratiques en gestion publique, le partenariat dans le domaine de l’agriculture, visant à renforcer la sécurité alimentaire et l’innovation agricole, la coopération dans le domaine de la santé, avec un accent sur les politiques de prévention et de renforcement des systèmes sanitaires, et la collaboration dans les services correctionnels et les questions pénitentiaires, pour l’échange d’expériences en matière de réforme carcérale. »





En amont de cette rencontre, le Président Bassirou Diomaye Faye s’était recueilli au Mémorial du Génocide de Kigali, rendant hommage aux victimes du génocide contre les Tutsi, « un geste fort de mémoire et de fraternité africaine. »







