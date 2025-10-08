Bassirou Diomaye Faye reçoit la DG d’Orange : le groupe réaffirme son engagement à accompagner le New Deal technologique du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi au Palais de la République la Directrice générale du Groupe Orange, Christel Heydemann. Cette audience s’inscrit dans le prolongement de la participation du Groupe Sonatel, filiale d’Orange, à la 2ᵉ édition du Forum Invest in Senegal, qui s’est tenue au Cicad de Diamniadio du 7 au 8 octobre. À cette occasion, le groupe a réaffirmé « sa volonté d’accompagner le New Deal technologique » porté par le Chef de l’État.



Lors de cette rencontre, Mme Heydemann a salué les ambitions numériques du Sénégal et la vision stratégique du Président Diomaye Faye pour faire du pays un pôle régional d’innovation et de connectivité. Elle a rappelé que « le Groupe Orange, à travers sa filiale Sonatel, demeure un partenaire historique et stratégique de l’État du Sénégal dans la mise en œuvre des grands projets de digitalisation et de modernisation des infrastructures technologiques. »



La Directrice générale d’Orange a également réitéré la détermination du groupe à renforcer la connectivité sur l’ensemble du territoire national, en mettant l’accent sur l’élargissement de la couverture numérique dans les zones rurales et périurbaines. « Notre ambition est d’accompagner le Sénégal dans le déploiement du très haut débit, pilier essentiel du développement économique et social », a-t-elle souligné.



Cette dernière a par ailleurs insisté sur l’importance du numérique comme levier de transformation des secteurs clés, notamment l’éducation, la formation, la modernisation de l’administration et la compétitivité des entreprises. Elle a évoqué les initiatives déjà entreprises par le Groupe Sonatel dans la formation des jeunes, l’appui à l’entrepreneuriat digital et la promotion de solutions innovantes au service des citoyens et des institutions.