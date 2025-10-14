Bassirou Diomaye Faye reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi, au Palais de la République, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Sénégal. Il s’agit des représentants de l’Allemagne, de l’Indonésie, du Danemark et du Royaume-Uni.



Ces cérémonies protocolaires marquent le début officiel de leur mission diplomatique à Dakar. Elles s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et chacun de ces pays partenaires.