Bassirou Diomaye Faye sur les ambitions présidentielles de son PM : « je l'encourage à bien regarder le fauteuil »

Lors de la conférence de presse tenue ce samedi au palais présidentiel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé avec clarté sa relation avec son Premier ministre, Ousmane Sonko.



En réponse à une question sur leur relation, le Président Faye a souligné sa confiance en son Premier ministre, le qualifiant comme étant le meilleur des Premiers ministres de l'histoire du Sénégal.



« Je suis très serein, car j’ai le meilleur des Premiers ministres de l’histoire du Sénégal », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Interrogé sur la possibilité qu'il ne fasse qu'un seul mandat présidentiel et qu'il soutienne la campagne de Sonko pour la présidence, le chef de l’Etat s’est voulu clair.



« J’ai évolué pendant 10 ans sous son ombre avec loyauté, je l’encourage à non pas à lorgner le fauteuil présidentiel, mais à regarder le fauteuil. Il mérite le fauteuil présidentiel, car il s’est beaucoup sacrifié pour le Sénégal. Il a les compétences et les capacités pour mener le pays de l’avant », a ajouté le Président.



Le chef de l’État a également clarifié sa relation avec Ousmane Sonko dans le cadre de leurs rôles respectifs : « Celui que tu voulais qu’il soit président de la République, s’il devient maintenant Premier ministre, c’est bénéfique. Mon estime ne changera en rien sur sa personne. J’étais sous son ombre, aujourd’hui, je suis son supérieur puisque je suis le président de la République. Ce n’est pas un problème. Constitutionnellement, le Premier ministre n’est pas puissant », a soutenu le locataire du Palais présidentiel.