Médina : un éleveur blesse par balle un présumé voleur en plein jour

Un jeune homme de 20 ans a été blessé par balle mardi 19 mai à la Médina (Dakar), après qu’un éleveur l’aurait surpris en train de voler des animaux à son domicile. Les faits se sont déroulés vers 15 heures, à proximité de la station-service située en face du centre hospitalier Abass Ndao.



Selon les informations de Libération, un agent de police en poste dans le secteur a été alerté par des détonations d’arme à feu. Il a immédiatement informé ses collègues, qui se sont rendus sur les lieux afin de constater les faits et de sécuriser la zone.

Sur place, les policiers ont appris que M. Tall, âgé de 48 ans et éleveur de moutons, de bœufs et de volailles, avait ouvert le feu sur un jeune homme qu’il accuse d’avoir tenté de dérober ses animaux. Le tir a atteint la victime à la jambe droite.



Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a affirmé avoir d’abord effectué des tirs de sommation avant de viser le suspect. Le blessé, I. Krouma, 20 ans, domicilié à la rue 25X20 de la Médina, a été évacué d’urgence vers une structure sanitaire pour recevoir des soins.

L’auteur présumé du tir a indiqué être détenteur d’une autorisation de port d’arme. Malgré cette déclaration, il a été placé en garde à vue au commissariat de la Médina pour coups et blessures volontaires avec usage d’arme à feu.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.