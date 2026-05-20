Dakar : un vol à 80 millions de FCFA échoue en plein centre-ville, deux étrangers interpelés

Un Nigérian (41 ans, sans emploi) et un Ghanéen (31 ans, livreur) ont été arrêtés en flagrant délit, ce mardi 19 mai 2026, à Dakar. Selon le quotidien L’Observateur, ils ont tenté de dévaliser un commerçant en utilisant la technique du « pneu crevé ». La vigilance des passants a permis de récupérer l'argent et de neutraliser les suspects.



Un piège minutieusement tendu



L'opération était ciblée. Ce mardi, vers 12h30, un commerçant nommé Y. Hane quitte le siège d'Ecobank Sénégal après avoir retiré la somme de 100 millions de francs CFA. L'argent est réparti dans deux sacs : l'un de 20 millions et l'autre de 80 millions. En route, le conducteur ressent une anomalie. Arrivé à hauteur d'Escort Liberté, non loin de l'École de police, il descend pour inspecter ses roues. Le constat est immédiat : son pneu arrière droit a été délibérément saboté.



Le vol « au pneu crevé »



C'est le moment choisi par les malfaiteurs qui suivaient le véhicule à moto. Profitant de la distraction du commerçant, ils ouvrent la portière opposée et s'emparent du sac contenant les 80 millions de FCFA. Mais le plan parfait s'effondre lorsque la victime aperçoit le vol en direct. Y. Hane se lance à leur poursuite en hurlant pour alerter la population.



La fuite des deux motards est de courte durée. Bloqués au niveau d’un feu de circulation sur le tracé du BRT (Bus Rapid Transit), ils sont encerclés par des usagers de la route et des passants alertés par les cris. La foule parvient à immobiliser les deux fuyards et à récupérer l'intégralité du butin, qui a été restitué intact à la victime.



Placés en garde à vue, les deux complices ont immédiatement avoué les faits. Ils sont désormais poursuivis pour association de malfaiteurs et flagrant délit de vol. L'enquête de police se poursuit afin de déterminer l'existence d'éventuels complices, notamment des informateurs au sein ou aux abords de l'établissement bancaire.