Recherche halieutique : l’État veut relancer le navire scientifique « Itaf Dème »

Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, Mamadou Abibou Diagne, a conduit une mission technique d’évaluation des équipements scientifiques du navire de recherche maritime « Itaf Dème », en vue de sa remise en service.



Immobilisé depuis novembre 2022 au Port autonome de Dakar, ce navire, considéré comme un véritable laboratoire flottant, occupe une place centrale dans les activités du Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye (CRODT), structure de référence de l’ISRA chargée de la recherche halieutique, aquacole et océanographique.



Selon une note transmise à l'APS le 19 mai 2026, cette visite s’inscrit dans la volonté du ministre des Pêches et de l’Economie maritime de relancer cet outil stratégique. Elle devait permettre de constater l’état des équipements scientifiques du navire et d’évaluer les perspectives de sa remise en exploitation.



À cette occasion, Mamadou Abibou Diagne a réaffirmé l’engagement de l’État à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique maritime. Il a également annoncé un projet d’acquisition d’un nouveau navire de recherche halieutique, parallèlement à la réhabilitation de l’« Itaf Dème ».



Le secrétaire général a insisté sur l’importance stratégique du secteur de la pêche dans l’économie nationale, soulignant que ce navire représente également un enjeu de souveraineté et de leadership régional. Grâce à cet outil, le Sénégal peut produire ses propres données maritimes, réduire sa dépendance à l’expertise étrangère et renforcer son rôle scientifique dans la sous-région.



Le ministère indique enfin que l’immobilisation du navire a fortement affecté les activités scientifiques en mer, entraînant l’arrêt des campagnes océanographiques et compliquant le suivi des stocks halieutiques.

La mission a réuni notamment le directeur général de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Moustapha Guèye, le directeur du CRODT, Ismaila Ndour, ainsi que plusieurs techniciens spécialisés.