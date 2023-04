Bayern Munich : Sadio Mané et Leroy Sané se sont entraînés avec le groupe

Deux jours après leur altercation, Sadio Mané et Leroy Sané ont participé à la séance de ce jeudi. Les deux hommes se sont normalement entraînés avec le groupe du Bayern Munich.



Alors que les versions se multiplient avec la pression de la presse allemande quant aux éventuelles sanctions qui pourraient tomber sur Sadio Mané, le Sénégalais et l’international allemand se sont entraînés avec le groupe de Tuchel tout en affichant le sourire.



Bild annonce également qu’une conversation aurait eu lieu entre Sadio Mané et la direction du club allemand qui devrait incessamment communiquer pour évoquer les conséquences de l’incident.