Bayern Munich: Sadio Mané portera le numéro 17

Sadio Mané portera le maillot numéro 17 au Bayern Munich. Le nouveau venu a sélectionné ce numéro parmi les options gratuites, selon un communiqué officiel du club. La semaine dernière, l’attaquant sénégalais a signé un contrat avec les champions d'Allemagne jusqu'au 30 juin 2025.



« J'ai choisi le 17 des numéros de maillot libre au FC Bayern et je veux célébrer beaucoup de succès avec mon équipe et ce numéro. Maintenant, j'ai vraiment hâte de pouvoir bientôt commencer à préparer la saison avec mes nouveaux coéquipiers », a-t-il confié au site officiel du Bayern Munich.



Le maillot Mané avec le numéro 17 sera disponible à partir de mardi dans toutes les boutiques du FC Bayern et sur la boutique en ligne. Jusqu'ici, le 17 du champion d'Allemagne a été porté par le triple vainqueur Jérôme Boateng, l'ancien capitaine Mark van Bommel, Christian Ziege et Thorsten Fink.