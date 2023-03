Bayern Munich : Thomas Tuchel veut faire venir Édouard Mendy

Alors qu’il vient à peine de signer un contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, l’entraîneur Thomas Tuchel se pencherait déjà sur le prochain mercato d’été. Selon les informations publiées par Africa Foot United, le coach allemand a choisi ses deux premières cibles de transfert.



Le technicien allemand, tente d’amener le milieu de terrain Mateo Kovacic et le gardien de but Édouard Mendy aux champions du record d’Allemagne. Deux joueurs qu’il a dirigés avec les Blues.



La même source rapporte que, ces derniers, liés à Chelsea, disposeraient d’un bon de sortie pour l’été prochain. Néanmoins pour boucler ces deux dossiers, les Bavarois vont devoir sortir le carnet de chèque. 80 millions d’euros pourraient être proposés aux Blues.



Toutefois, il est plutôt irréaliste pour les deux stars des Blues de passer au FCB qui le a la meilleure position de gardien avec Yann Sommer, Manuel Neuer et Sven Ulreich.



Kovacic est l’un des meilleurs joueurs absolus à Chelsea. Mendy a dû se placer derrière Kepa en tant que deuxième gardien cette saison.