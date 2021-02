Bébé de 10 mois mort dans une crèche: les parents de la victime entendus le 23 février

L'affaire du bébé S. B. Dia âgé de 10 mois, décédé à la crèche "La Cigogne Bleue", refait surface. Plus de deux (2) mois après les faits, la famille de la victime qui s’est constituée partie civile, sera entendue le 23 février prochain, par le juge du 8ème cabinet.



Le père de la victime, Magor Dia, a salué la décision avant de déplorer les lenteurs dans le dossier. « Il y avait une information judiciaire qui avait été ouverte par rapport à l’affaire. Les interrogatoires vont commencer le 23 février. C’est une bonne chose malgré que ça ait pris un peu temps. Je pense que c’est un pas vers la manifestation de la vérité », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Le rapport d'autopsie avait révélé que l'enfant est mort après une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. En termes plus clairs, le bébé s'est étouffée quand on lui donnait à manger.



Pour rappel, l’affaire survenue en novembre 2020 avait ému plus d’un et avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.