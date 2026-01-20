Message de félicitations du Khalife Thierno Madani Tall à l’équipe nationale du Sénégal

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.



Le Khalife Thierno Madani Tall adresse ses chaleureuses et fraternelles félicitations à l’équipe nationale du Sénégal pour sa brillante victoire à la Coupe d’Afrique des Nations, couronnée par un deuxième sacre continental, fruit de l’effort, de la discipline, de l’humilité et de l’esprit d’équipe.



Cette consécration honore la Nation tout entière et illustre, une fois encore, ce que le Sénégal sait produire de meilleur lorsque ses filles et ses fils avancent unis vers un même idéal.



Le Khalife salue et associe à cette joie nationale Son Excellence le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, l’ensemble du Gouvernement, ainsi que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), pour le leadership, l’encadrement technique, la vision et le travail structurant qui ont permis d’inscrire durablement le Sénégal au sommet du football africain.



Il rend également un hommage appuyé au peuple sénégalais, qui s’est mobilisé comme un seul homme, dans la ferveur, la dignité et la prière, derrière ses Lions. Cette communion nationale est une victoire en soi, car elle rappelle que l’unité est la plus grande force des peuples.



À cet égard, il convient de rappeler cette parole du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) : « Le croyant pour le croyant est comme un édifice : chaque partie soutient l’autre. »

(Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim)



Ce hadith nous enseigne que toute action qui renforce la solidarité, l’entraide et la fraternité entre les hommes est source de bien. Le sport, lorsqu’il est porté par des valeurs nobles, devient ainsi un puissant vecteur d’union, de paix et de rapprochement entre les peuples.



Le Khalife tient, par la même occasion, à féliciter Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que le peuple frère du Maroc pour l’organisation exceptionnelle de cette Coupe d’Afrique des Nations, qui a rassemblé l’Afrique et le monde autour d’un événement marqué par l’hospitalité, la qualité de l’accueil et le professionnalisme.



Que deux Lions se soient affrontés pour la gloire n’est pas un hasard. Le Sénégal et le Maroc sont des peuples frères, des peuples jumeaux, liés par l’histoire, la spiritualité, la culture et les échanges humains. La religion, la culture, l’économie et le tourisme constituent autant de ponts solides entre nos deux Nations, appelées à se renforcer au service de l’Afrique.



Puisse Allah, le Très-Haut, accorder à l’Afrique la paix durable, l’unité des cœurs et la sagesse des dirigeants.



Puisse-t-Il bénir les efforts pour le développement économique et social du continent africain, renforcer la justice, le travail, la solidarité et ouvrir aux jeunesses africaines les voies de l’espérance, de la dignité et de la prospérité partagée.



